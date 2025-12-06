R37 RACCORDO FIERA DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Roma, 6 dicembre 2025 – Sul Raccordo Fiera di Milano (R37), per consentire lavori di posa cavi, dalle 23:30 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.