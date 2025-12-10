R37 RACCORDO FIERA DI MILANO, A8 MILANO-VARESE E SC1 RAMO ALLACCIAMENTO VIALE CERTOSA/A4: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 10 dicembre 2025 – Sul Raccordo Fiera di Milano (R37), sulla A8 Milano-Varese e sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 (SC1), per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 10 E GIOVEDI’ 11 DICEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sul Raccordo Fiera di Milano (R37):

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Varese: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi sulla A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

erso Milano viale Certosa: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi sulla A8 verso Milano Centro attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Brescia: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e immettersi sulla A4 verso Brescia alla stazione di Monza.

DALLE 22:00 DI SABATO 13 ALLE 7:00 DI DOMENICA 14 DICEMBRE

Sul Raccordo Fiera di Milano (R37):

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Varese: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi sulla A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Milano viale Certosa: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi sulla A8 verso Milano Centro attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Brescia: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e immettersi sulla A4 verso Brescia alla stazione di Monza.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita in A8 presso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.

In ulteriore alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sul Raccordo A8/viale Certosa, in direzione Milano Centro, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo viale Certosa/A8, uscire a Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.

Sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 (SC1):

-sarà chiusa, per chi proviene da Milano viale Certosa, l’immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, chi proviene da Milano città, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Varese, dove potrà uscire presso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e quindi entrare in A4 alla stazione di Monza, per riprendere il proprio itinerario verso Brescia.