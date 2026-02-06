R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI ESTERNI UDINE NORD
Roma, 6 febbraio 2026 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio – Tangenziale di Udine (R34), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 febbraio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Udine nord, per chi proviene dalla Tangenziale ovest di Udine e da Udine.
In alternativa, proseguire sulla SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva, percorrere via Guglielmo Marconi in direzione nord, fino alla successiva rotonda, rientrare sulla SS13 Pontebbana in direzione Udine, fino a raggiungere Udine nord;
-sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Udine nord, verso la Tangenziale ovest di Udine, direzione Tarvisio.
In alternativa si consiglia di proseguire lungo il ramo di svincolo sulla SS13 Tangenziale di Udine in direzione Udine, uscire al successivo svincolo e rientrare, allo stesso svincolo, in Tangenziale, in direzione Tarvisio.