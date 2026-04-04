R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSURE NOTTURNE RAMO ESTERNO DI USCITA DI UDINE NORD
R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSURE NOTTURNE RAMO ESTERNO DI USCITA DI UDINE NORD
Roma, 4 aprile 2026 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio – Tangenziale di Udine (R34), nelle tre notti di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo esterno di uscita di Udine nord, verso Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa, proseguire lungo il Ramo di svincolo sulla SS13 Tangenziale di Udine in direzione Udine, uscire allo svincolo successivo e rientrare dallo stesso in Tangenziale, direzione Tarvisio.