R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO UDINE NORD-TANGENZIALE DI UDINE

Roma, 10 aprile 2026 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio-Tangenziale di Udine (R34), nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Udine nord e la Tangenziale di Udine, in direzione di quest’ultima, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine, uscire al successivo svincolo per SP49 Tavagnacco/Feletto e rientrare al successivo svincolo della SP49 per Tarvisio e immettersi in Tangenziale, in direzione Tarvisio.