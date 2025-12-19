R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ESTERNO DI USCITA UDINE NORD
Roma, 19 dicembre 2025 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio/Tangenziale di Udine (R34), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 4:00 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Udine nord, verso Tarvisio.
In alternativa, proseguire lungo il ramo di svincolo sulla SS13 Tangenziale di Udine, in direzione Udine, uscire al successivo svincolo e rientrare, allo stesso svincolo, in Tangenziale in direzione Tarvisio.