R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSI PER UNA NOTTI I RAMI ESTERNI DI ENTRATA E DI USCITA DI UDINE NORD
R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSI PER UNA NOTTI I RAMI ESTERNI DI ENTRATA E DI USCITA DI UDINE NORD
Roma, 19 marzo 2026 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio – Tangenziale di Udine (R34), dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il ramo esterno di entrata di Udine nord, per chi proviene dalla Tangenziale ovest di Udine.
In alternativa, proseguire sulla SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva, percorrere via Guglielmo Marconi, in direzione nord, fino alla successiva rotonda e proseguire sulla prima uscita per reimmettersi sulla SS13 Pontebbana in direzione Udine ed entrare sulla A23 Udine-Tarvisio allo svincolo di Udine nord;
-sarà chiuso il ramo esterno di uscita di Udine nord, verso la Tangenziale ovest di Udine, in direzione Tarvisio.
In alternativa, proseguire lungo il Ramo di svincolo sulla SS13 Tangenziale di Udine in direzione Udine, uscire al successivo svincolo e rientrare dallo stesso in Tangenziale, direzione Tarvisio.