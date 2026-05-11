R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE DI UDINE: CHIUSURE NOTTURNESVINCOLI ESTERNI DI ENTRATA E DI USCITA DI UDINE NORD

Roma, 11 maggio 2026 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio -Tangenziale di Udine (R34), nelle cinque notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Udine nord, per chi proviene da Udine e chiuso anche lo svincolo esterno di uscita verso Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dello svincolo esterno di entrata, percorrere la SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva, proseguire su via Marconi e, alla rotonda, percorrere la prima uscita e rientrare sulla SS13 Pontebbana verso Udine, fino a raggiungere l’entrata di Udine nord;

per la chiusura dello svincolo esterno di uscita, proseguire sulla SS13 Tangenziale di Udine verso Udine e uscire allo svincolo successivo, in direzione Tarvisio.