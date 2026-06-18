R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE DI UDINE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ESTERNO DI USCITA DI UDINE NORD
R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE DI UDINE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ESTERNO DI USCITA DI UDINE NORD
Roma, 18 giugno 2026 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio-Tangenziale di Udine (R34), per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “Osovana”, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Udine nord, verso la Tangenziale ovest, direzione Udine.
In alternativa si consiglia di proseguire lungo il Ramo di svincolo sulla SS13 Tangenziale di Udine verso Tarvisio e uscire al successivo svincolo, seguendo il percorso indicato.