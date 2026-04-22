R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE DI UDINE: CHIUSI STANOTTE GLI SVINCOLI ESTERNI DI ENTRATA E DI USCITA DI UDINE NORD
R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE DI UDINE: CHIUSI STANOTTE GLI SVINCOLI ESTERNI DI ENTRATA E DI USCITA DI UDINE NORD
Roma, 22 aprile 2026 – Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio/Tangenziale di Udine (R34), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Udine nord per chi proviene da Udine e chiuso anche lo svincolo esterno di uscita verso Tarvisio.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dello svincolo esterno di entrata, percorrere la SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva, proseguire su via Marconi e, alla rotonda, percorrere la prima uscita, per rientrare sulla SS13 Pontebbana verso Udine, fino a raggiungere l’entrata di Udine nord;
per la chiusura dello svincolo esterno di uscita, proseguire sulla SS13 Tangenziale di Udine verso Udine e uscire a successivo svincolo, in direzione Tarvisio.