R3 RACCORDO MONZA-ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A52 VERSO RHO
R3 RACCORDO MONZA-ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A52 VERSO RHO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 18 maggio 2026 – Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano (R3) immette sulla A52, per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Rho.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’immissione obbligatoria su viale Marconi, percorrere via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi ed entrare in A52 verso Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano, uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco ed entrare sulla A52 Tangenziale nord verso Rho;
per i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, su via Monte Santo-via Aquileia, dopo l’immissione obbligatoria su viale Marconi, uscire allo svincolo Monza Centro/San Rocco e rientrare su viale Marconi, verso Sesto San Giovanni, percorrere viale Italia, il cavalcavia Vulcano, viale Valtellina, via Borgazzi ed immettersi in A52 Tangenziale verso Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho.