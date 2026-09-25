R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURA PER TRE ORE NOTTURNE USCITA SVINCOLO VIALE MARCONI
R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURA PER TRE ORE NOTTURNE USCITA SVINCOLO VIALE MARCONI
Roma, 25 settembre 2026 – Sul Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano (R3), dalle 23:00 di lunedì 28 alle 2:00 di martedì 29 settembre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa l’uscita dello svincolo Viale Marconi, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
Dopo l’uscita a Monza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho e si potrà uscire a Monza Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.