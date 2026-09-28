R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURA PER CINQUE ORE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURA PER CINQUE ORE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 28 settembre 2026 – Sul Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano (R3), per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia/Brescia, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, in corrispondenza della stazione di Monza, proseguire obbligatoriamente su viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi ed entrare in A52 Tangenziale nord, verso Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4, uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco ed entrare in A52 in direzione Rho;
per i veicoli pesanti, in considerazione del divieto di transito su via Monte Santo/via Aquileia, una volta giunti presso la stazione di Monza, proseguire obbligatoriamente su viale Marconi, uscire allo svincolo Monza Centro/San Rocco e rientrare su viale Marconi in direzione Sesto, percorrere viale Italia, il cavalcavia Vulcano, viale Valtellina, via Borgazzi ed entrare in A52 Tangenziale nord in direzione Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco ed entrare in A52Tangenziale nord in direzione Rho.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.