R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A52 A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA AGRATE E MONZA E IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A52
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA AGRATE E MONZA E IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 24 luglio 2026 – Sul Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano (R3) e sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 ALLE 23:00 DI LUNEDI’ 27 LUGLIO
Sul Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano (R3):
-sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Rho, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.
In alternativa, i veicoli leggeri, una volta giunti presso la stazione di Monza, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi e potranno entrare in A52 in direzione Rho.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Milano, uscire a Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Rho.
I veicoli pesanti, invece, una volta giunti presso la stazione di Monza, dovranno percorrere viale Marconi, uscire allo svincolo Monza Centro/San Rocco e rientrare su viale Marconi in direzione Sesto, percorrere poi viale Italia, il cavalcavia Vulcano, viale Valtellina, via Borgazzi ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Rho.
In ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A4 verso Milano, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Rho.
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 LUGLIO
Sulla A4 Milano-Brescia:
-sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano e uscire a Monza, oppure immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Melegnano e uscire alla stazione di Pessano con Bornago.
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 27 E MARTEDI’ 28 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-5:00
Sulla A4 Milano-Brescia:
-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Bologna, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, seguire le indicazioni per Cinisello Balsamo centro, percorrere via Padre Pio-via Galilei, viale Valtellina, il cavalcavia Vulcano ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Bologna allo svincolo di Sesto Viale Italia.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia e immettersi sulla A51 Tangenziale est verso Bologna.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO
Sulla A4 Milano-Brescia:
-sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Agrate oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.