R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 23 novembre 2025 – Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sul Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord (R3) sarà chiuso l’allacciamento che dalla stazione di Monza (A4) immette sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho.
In alternativa, una volta giunti alla stazione di Monza, proseguire sulla viabilità ordinaria: viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, Via Borgazzi e immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho.
In ulteriore alternativa, uscire in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e immettersi sulla A52 Tangenziale nord, in direzione Rho.