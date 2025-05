R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 16 maggio 2025 – Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord (R3) immette sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste (da Venezia) ed è diretto verso la SP44 Milano-Meda.

In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e seguire le indicazioni per A52 Tangenziale nord verso Bollate.