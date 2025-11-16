R3 RACCORDO MONZA-A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 16 novembre 2025 – Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 2:00 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord (R3) immette sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste ed è diretto verso la SP44 Milano-Meda.
In alternativa, una volta giunti alla stazione di Monza, proseguire sulla viabilità ordinaria: viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, Via Borgazzi e immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho; in ulteriore alternativa, uscire in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e immettersi sulla A52 Tangenziale nord.