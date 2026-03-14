R28 COMPLANARE DI POASCO, RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5, R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO
R28 COMPLANARE DI POASCO, RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5, R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla Complanare di Poasco (R28), sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 e sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
-sarà chiusa la Complanare di Poasco (R28), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa, proseguire sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) verso Milano e immettersi poi sulla Complanare di Poasco (R28).
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
-sarà chiuso il Ramo che dalla A51 Tangenziale est di Milano immette sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), da Usmate verso Bologna e San Donato/Metanopoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna: immettersi sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli (R6) verso Bologna e proseguire sulla A1 in direzione Bologna;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia: immettersi sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli (R6) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per seguire le indicazioni per San Donato/ Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);
-sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto (R5) immette sull’R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli, da Piazzale Corvetto verso la A1, direzione Bologna.
In alternativa, seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5) e proseguire sulla A1 in direzione Bologna.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 MARZO
-sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna.
Dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) seguire le indicazioni per Bologna.
Chi è diretto verso verso San Donato/Paullo/Metanopoli, potrà uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo verso la direttrice A51 per poi immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).