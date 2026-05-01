R28 COMPLANARE DI POASCO E R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla Complanare di Poasco (R28) e sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 4 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 5 MAGGIO

-sarà chiusa la Complanare di Poasco (R28), verso la A1/Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, chi proviene da Piazzale Corvetto e dalla A51 Tangenziale est, potrà proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano e immettersi quindi sulla Complanare di Poasco.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 5 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 6 MAGGIO

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e San Donato, verso Milano Piazzale Corvetto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

verso Milano Piazzale Corvetto, chi proviene da Bologna sulla A1 Milano-Napoli, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6) e uscire a Milano Piazzale Corvetto;

verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate provenienti da Bologna sulla A1, dovranno proseguire obbligatoriamente sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est di Milano, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna, immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5), verso Bologna, presso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, provenienti da Bologna sulla A1, dovranno proseguire obbligatoriamente sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo 4 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna, immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto- A1 verso Bologna presso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 6 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 7 MAGGIO

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Complanare di Poasco e l’allacciamento A1, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Poasco, uscire allo svincolo SS9 via Emilia/Paullo/San Donato Milanese, alla rotatoria (Rondò delle Autostrade), percorrere la prima uscita verso San Giuliano Milanese, percorrere la SS9 via Emilia, via Parri, via Civesio, via della Liberazione, via Volturno ed entrare in A1 verso Bologna allo svincolo di San Giuliano.