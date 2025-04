R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE PER TRE ORE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO VIA EMILIA/SAN DONATO

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 alle 24:00 di mercoledì 9 e di giovedì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo via Emilia/San Donato, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di San Donato.