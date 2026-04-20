R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la Complanare di Poasco (R28), in direzione Bologna/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, chi proviene da Piazzale Corvetto e dalla A51 Tangenziale est di Milano, potrà proseguire sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi immettersi sulla Complanare di Poasco;
-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiusa la Complanare di Poasco (R28), verso Milano/Piazzale Corvetto.
In alternativa, proseguire lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) verso Milano, dopo la rotatoria immettersi verso la direttrice Bologna e proseguire quindi sulla Complanare di Poasco.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A51 Tangenziale est, uscire a Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi percorrere la Complanare di Poasco.