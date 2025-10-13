R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI VIA EMILIA E POASCO. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO L’ALLACCIAMENTO SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)

Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla Complanare di Poasco (R28) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla Complanare di Poasco (R28):

-saranno chiusi gli svincoli via Emilia e Poasco, in entrata verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Paullo o di San Giuliano.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano Piazzale Corvetto.

Di conseguenza, si dovrà proseguire obbligatoriamente verso il Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) direzione Tangenziale est; chi è diretto verso Metanopoli, potrà uscire allo svincolo di San Giuliano e percorrere la viabilità ordinaria, oppure invertire il senso di marcia allo svincolo di Paullo e uscire a San Donato.