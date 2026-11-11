R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI POASCO
R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI POASCO
Roma, 11 novembre 2026 – Sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Poasco, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e Piazzale Corvetto.
In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:
per chi proviene dalla A1: San Giuliano Milanese sulla A1;
per chi proviene da Piazzale Corvetto: San Donato Milanese sul Raccordo A1-Milano Piazzale Corvetto (R5).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.