R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI POASCO
R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI POASCO
Roma, 5 maggio 2026 – Sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 5, alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Poasco, in uscita per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI oppure proseguire in direzione Bologna e uscire allo svincolo San Donato/SS9 via Emilia/SS415 Paullo.