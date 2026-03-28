R28 COMPLANARE DI POASCO CHIUSA PER UNA NOTTE, IN MODALITA’ ALTERNATA, VERSO PIAZZALE CORVETTO E IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI
R28 COMPLANARE DI POASCO CHIUSA PER UNA NOTTE, IN MODALITA’ ALTERNATA, VERSO PIAZZALE CORVETTO E IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 28 marzo 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiusa la Complanare di Poasco, in entrambe le direzioni, in modalità alternata.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano Piazzale Corvetto, percorrere il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Milano e, dopo la rotatoria, proseguire verso Bologna, fino a raggiungere la Complanare di Poasco.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A51 Tangenziale est, uscire a Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi entrare sulla Complanare di Poasco;
verso la A1 Milano-Napoli, chi proviene da Piazzale Corvetto e dalla A51 Tangenziale est, potrà percorrere il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, immettersi in A1, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi entrare sulla Complanare di Poasco.