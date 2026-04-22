R28 COMPLANARE DI POASCO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLA CHIUSURE NOTTURNE R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO
R28 COMPLANARE DI POASCO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLA CHIUSURE NOTTURNE
R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO
Roma, 22 aprile 2026 – E’ confermata la chiusura della Complanare di Poasco (R28), in direzione Bologna/A1 Milano-Napoli, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 5:00 di giovedì 23 aprile.
In alternativa, chi proviene da Piazzale Corvetto e dalla A51 Tangenziale est di Milano, potrà proseguire sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi immettersi sulla Complanare di Poasco.
E’ stato invece aggiornato il programma di chiusura, previsto dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile.
In tale orario saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) e sulla Complanare di Poasco (R28), di seguito indicati:
Sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e San Donato, verso Piazzale Corvetto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Piazzale Corvetto, chi proviene da Bologna verrà indirizzato obbligatoriamente sul Raccordo A1-A51 Tangenziale et (R6) e potrà uscire a San Donato, in direzione Piazzale Corvetto;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3:
i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, che provengono da Bologna, verranno obbligatoriamente deviati sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dove potranno uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est, in direzione Bologna ed immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) presso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, che provengono da Bologna, verranno obbligatoriamente deviati sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dove potranno uscire allo svincolo 4 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna e immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1, in direzione Bologna, presso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/ Poasco/Via Emilia/M3.
Sarà chiusa la Complanare di Poasco (R28), verso Milano/Piazzale Corvetto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso la A51 Tangenziale est, percorrere la SS9 via Emilia, via Rogoredo verso Milano e immettersi in A51 Tangenziale est;
verso Piazzale Corvetto, percorrere la SS 9 via Emilia verso Milano, alla rotatoria SS9/via Bonarelli/via Adenauer percorrere la terza uscita e immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).