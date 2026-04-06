R20 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
R20 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
Roma, 6 aprile 2026 – Sul Raccordo Viale Certosa (R20), per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Viale Certosa, il Ramo di immissione sullan A4 Torino-Trieste, verso Brescia.
In alternativa, proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Varese, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 in direzione Brescia alla stazione di Monza.