R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO E BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO E BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 30 Ottobre 2025 – Alle ore 17:20 circa, sull’R14 Raccordo di Casalecchio, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 2.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente sul luogo dell’evento il traffico risulta temporaneamente bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione della A1.
Agli utenti provenienti dalla A14 e diretti verso Firenze, si consiglia uscire a Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Valsamoggia in direzione Firenze.