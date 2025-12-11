R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO IN DIREZIONE A14

Roma, 11 dicembre 2025 – Alle ore 20:00 circa, sull’R14 Raccordo di Casalecchio, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso la A14, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 4.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico risulta temporaneamente bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione della A14.

Gli utenti diretti verso la A14 devono uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.