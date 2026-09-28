R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO ANCONA

Roma, 28 settembre 2026 – Verso le 16:00, sul Raccordo di Casalecchio (R14), è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con A14 Bologna-Taranto verso Ancona, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 4.3.

Al momento, in corrispondenza del luogo dell’evento, il traffico è temporaneamente bloccato e si registrano 3 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il Personale del 3° tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.