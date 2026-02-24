R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO A14

Roma, 24 febbraio 2026 – Alle ore 20 circa, sul Raccordo di Casalecchio è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con A14 Bologna-Taranto verso la A14, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 4+800. Al momento in corrispondenza dell’evento il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 2 km di coda.



Per la stessa causa, sulla Tangenziale di Bologna è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Triumvirato, all’interno del quale il traffico è momentaneamente bloccato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il Personale della Direzione 3 tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito sul Raccordo di Casalecchio e diretti verso A13 Bologna-Padova/A14 Bologna-Taranto, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale, uscire allo svincolo 2, proseguire sulla SS9 Via Emilia e rientrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale verso Ancona.

Agli utenti in transito sulla Tangenziale di Bologna e diretti verso Bologna San Lazzaro, percorrere il ramo verde, uscire allo svincolo 3a San Giovanni Persiceto, proseguire sulla SS9 Via Emilia e Via del Triumvirato, e rientrare in Tangenziale dallo svincolo 4.