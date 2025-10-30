R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO E BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 30 Ottobre 2025 – Poco prima delle ore 18:00, sull’R14 Raccordo di Casalecchio, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 2.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda, con tendenza in diminuzione, in direzione della A1.

Agli utenti provenienti dalla A14 e diretti verso Firenze, si consiglia uscire a Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Valsamoggia in direzione Firenze.