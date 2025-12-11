R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO IN DIREZIONE A14
Roma, 11 dicembre 2025 – Alle ore 21:30 circa, sull’R14 Raccordo di Casalecchio, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso la A14, precedentemente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 4.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili.