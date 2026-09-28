R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO ANCONA
R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO ANCONA
Roma, 28 settembre 2026 – Verso le 18:30, sul Raccordo di Casalecchio (R14) è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con A14 Bologna-Taranto verso Ancona, precedentememte chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 4.3.
Attualmente, in corrispondenza del luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.