R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO ANCONA

Roma, 19 maggio 2026 – Poco prima delle ore 16 circa, sul Raccordo di Casalecchio-R14 è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con A14 Bologna-Taranto verso Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, all’altezza del km 5.

Al momento, in corrispondenza del luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda, in diminuzione.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il Personale del 3° tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.