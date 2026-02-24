R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO A14

Roma, 24 febbraio 2026 – alle ore 23:00 circa, sul Raccordo di Casalecchio è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con A14 Bologna-Taranto verso la A14, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento e rimosso, all’altezza del km 4+800.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla viabilità.