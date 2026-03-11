R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 11 marzo 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14) è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, verso Firenze, che era prevista dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 marzo.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, da Ancona e da Padova.