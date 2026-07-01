R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 1 luglio 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 1, alle 6:00 di giovedì 2 luglio.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperto il Ramo di allacciamento che dalla A1 immette sul Raccordo Casalecchio, per chi proviene da Milano e da Firenze ed è diretto verso Ancona.