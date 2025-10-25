R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 25 ottobre 2025 – Sul Raccordo Casalecchio (R14), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre;
-dalle 22:00 di venerdì 31 ottobre alle 6:00 di sabato 1 novembre.
In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.