R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO ANCONA

Roma, 7 settembre 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene dalla A1 ed è diretto sulla A14, verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene dalla A1 ed è diretto sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.

Contestualmente, sarà chiuso, per chi percorre la A1 e proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio, verso Ancona.

Di conseguenza, l’uscita di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.