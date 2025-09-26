R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 26 settembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara. Per chi percorre la A1 e proviene da Milano, sarà chiuso il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio; pertanto, per chi proviene da Milano, non sarà raggiungibile l’uscita di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Chi proviene da Milano e deve uscire a Bologna Casalecchio, potrà utilizzare l’uscita della stazione di Valsamoggia, al km 184+700 della A1, o della stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14.

Chi proviene da Milano e deve raggiungere Ancona/Padova, potrà regolarmente transitare sulla A14 direzione Ancona/Padova.