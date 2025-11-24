R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA
Roma, 24 novembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.
Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;
per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Milano e deve uscire a Bologna Casalecchio, uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (R01) e la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno.