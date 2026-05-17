R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 17 maggio 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e, chi è diretto verso Ancona, potrà entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro mentre, chi è diretto in A13 Bologna-Padova, potrà entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.

Si precisa che sarà contestualmente chiuso, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Milano, lo svincolo che dalla A1 immette sul Raccordo Casalecchio. Pertanto, l’uscita di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Valsamoggia, sulla A1, o a Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.