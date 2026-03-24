R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 24 marzo 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara.

Sarà chiuso anche, per chi percorre la A1 e proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio; pertanto, per chi proviene da Milano, non sarà raggiungibile l’uscita di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sulla A1, con provenienza Milano, ed è diretto verso Casalecchio di Reno, immettersi in A14 Bologna-Taranto e uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e proseguire sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1.

Chi proviene da Milano deve raggiungere Ancona/Padova, potrà regolarmente transitare sulla A14 direzione Ancona/Padova;

per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze, ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze, ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.