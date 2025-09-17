R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTEL’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO

Roma, 17 settembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 18 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 19 SETTEMBRE

Sul Raccordo di Casalecchio (R14):

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara. Sarà chiuso anche, per chi percorre la A1 e proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio; pertanto, per chi proviene da Milano, non sarà raggiungibile l’uscita di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Chi proviene da Milano e deve uscire a Bologna Casalecchio, potrà utilizzare l’uscita della stazione di Valsamoggia, al km 184+700 della A1, o della stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14.

Chi proviene da Milano deve raggiungere Ancona/Padova, potrà regolarmente transitare sulla A14 direzione Ancona/Padova.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 19 ALLE 6:00 DI SABATO 20 SETTEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso Ancona; di conseguenza, per chi proviene da Milano, non sarà raggiungibile l’uscita di Bologna Casalecchio.

Chi, invece, proviene da Firenze, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa, chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara o Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, potrà percorrere la Tangenziale fino all’uscita 1 bis ed entrare a Bologna Casalecchio, in direzione A14/Ancona/A13/Padova.

Chi proviene da Milano e deve uscire a Bologna Casalecchio, potrà utilizzare l’uscita della stazione di Valsamoggia, al km 184+700 della A1 o della stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14.

Chi proviene da Milano e deve raggiungere Ancona/Padova, potrà regolarmente transitare sulla A14 direzione Ancona/Padova.