R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA
Roma, 5 settembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/A13 Bologna-Padova.
In alternativa, chi proviene da Firenze, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 e, se diretto verso Ancona, potrà entrare in A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna San Lazzaro, mentre, se diretto in A13 Bologna-Padova, potrà entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.
Contestualmente, sarà chiuso, sulla A1 Milano-Napoli per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio.
Di conseguenza, per chi proviene da Milano, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli o la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.