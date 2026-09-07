R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 7 settembre 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, verso la A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, per chi proviene da Ancona, non sarà raggiungibile l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio.
In alternativa, uscire a Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.