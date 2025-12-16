R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 16 dicembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, verso Firenze.

Di conseguenza, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona e da Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale e, chi è diretto verso Firenze potrà entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio mentre chi è diretto a Casalecchio di Reno potrà uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.