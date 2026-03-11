R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO FIRENZE
Roma, 11 marzo 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, verso Firenze.
Di conseguenza, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona e da Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Ancona verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14 Bologna-Taranto, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;
-da Padova verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.