R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-ALLACCIAMENTO A1

Roma, 2 agosto 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire interventi relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

Si precisa che la stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e verso la A1 Milano-Napoli, e l’uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto non sarà raggiungibile.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-da Ancona verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) ed entrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi;

-dalla A13 Bologna-Padova (da Padova) verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Fiera, al km 15+500 della A14, percorrere via Michelino, Viale Europa e immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS 64 Porrettana verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) ed entrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Si ricorda che è chiusa l’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da Padova e da Bologna, in modalità continuativa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Di conseguenza, chi percorre la Tangenziale e proviene da San Lazzaro di Savena/A14, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Saranno inoltre chiusi i rami di svincolo che, dalla Nuova Bazzanese immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene sia da Vignola sia da Bologna città.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-verso Milano: Bologna Borgo Panigale , sulla A14 Bologna-Taranto;

-verso Firenze: Sasso Marconi ,sulla A1 Milano-Napoli;

-verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;

-verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.